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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مطران طهطا يترأس اجتماعه العام بكاتدرائية القديس كيرياكوس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:19 م
الأنبا إشعياء
الأنبا إشعياء
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك بكاتدرائية القديس كيرياكوس ويوليطه.

وشارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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