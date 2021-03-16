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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الثانوية العامة 2021 .. خطوات طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي
طباعة
ايام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة التجريبية، التي من المقرر عقدها في شهري أبريل ويونيو، قبل الامتحانات النهائية والرسمية خلال شهر يوليو المقبل، حيث يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2021.. عن خطوات طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لدخول الامتحانات التجريبية.

ومن المقرر أن يقوم الطالب بطبع استمارة الثانوية العامة بنفسه. وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2021، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

حيث إنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 3 اختبارات إلكترونية في الموعد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي الأول في منتصف شهر يناير الماضي تجريبيًا من أجل تدريب الطلاب على الاختبارات بواسطة استخدام جهاز التابلت.

وترصد الدستور لقراءها من طلاب الثانوية العامة 2021.. خطوات طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي

الثانوية العامة 2021.. خطوات طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي


ويجب إتباع بعض الخطوات لطباعة استمارة امتحانات الشهادة الثانوية، المقرر أن يتم تسليمها للمدرسة، حتى يتمكن الطلاب من دخول الامتحانات، وإليكم الخطوات وهي كالتالي:

_ أولا يجب على الطالب الدخول على موقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا https:moe-register.emis.gov.eg


_ ثانيا يسجل الطالب الباسورد الخاص به الذي يبدأ #Std، ويتم كتابة تاريخ الميلاد بعد علامة الشباك.

_ ثالثا يجب التأكد من صحة البيانات عقب فتح الاستمارة.

_ رابعا وبعد التأكد من البيانات، يجب الضغط على كلمة اطبع وبعدها سوف يتم تحويل الاستمارة pdf، ويتاح تحميلها على الهاتف، ثم طباعة الاستمارة.

رابط استمارة الثانوية العامة 2021


الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2021 (من هنا) https:moe-register.emis.gov.eg
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ويبدأ الطالب في ملء بيانات استمارة الثانوية العامة 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الموقع الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات ملء الاستمارة بعد الدخول علي رابط إستمارة الثانوية العامة 2021:

- أولًا يفترض بالطالب الحصول على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع التربية والتعليم.

- بعدها يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

- ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.

-يتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية وهي على الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره.


-ثم تتم كتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.

- والخطوة الأخيرة هي طباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة للطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات.

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