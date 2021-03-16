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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب محمد سلطان: ملف حقوق الإنسان شهد تطورا كبير في مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:41 م
النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
سيد على
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شدد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية تضافر كافة الجهود العربية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ونقل ما يتم من إنجازات الخارج مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورا كبير وتسعى الدولة المصرية حاليا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ترسيخ وتعزيز قيم حقوق الإنسان بشكل أكبر.

وأضاف "سلطان" في تصريحات له، انه بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفال به يوم 16 مارس من كل عام وحيث أنه اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ ايضا، يجب تكثيف الجهود بشكل أكبر من أجل محاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي أدى إلى خراب ودمار بعض البلدان فضلا عن السعي للحصول على حقوق ضحايا الإرهاب.

ورد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، على منتقدي حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن كافة البيانات الصادرة المهاجمة للدولة المصرية، ابتعدت كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناولت الملفات بطريقة سطحية وتناست ما تم إنجازه وتحقيقه على ارض الواقع في ملف حقوق الانسان خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.

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