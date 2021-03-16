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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مبادرة تمويل عقاري: الرئيس يحقق أحلام الشباب في تملك وحدات سكنية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:38 م
السيسي
السيسي
إيمان عامر
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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسيي، أمس الأول، مجموعة من القرارات التي تكشف عن جهد الحكومة في دعم المواطنين، خاصة الشباب فقد أرسل الرئيس في تصريحاته مجموعة من الهدايا لشعبه وكان أولها زيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك لأصحاب المعاشات؛ وكان ثاني هدايا الرئيس هي مبادرة البنك المركزي لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل ألى 30 عامًا.

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنه في الوقت الذي ألقت فيه جائحة كورونا بأثارها السلبية على اقتصاديات العالم؛ أثبت الاقتصاد المصري قدرته على امتصاص الصدمات ونجاح برنامج الإصلاح الذي تجلت في جميع القرارات الاقتصادية والموازنة العامة لعام ٢٠٢٠٢٠٢١ من زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة دورية للمعاشات بنسبة 13% وتخصيص حافز مالي للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف البهواشي أن هذه الاتاحات تخطت قيمتها 100 مليار جنيه؛ والهدف منها هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحفيز السيولة في أيدي المواطنين لتحفيز الاستهلاك لتقليل حجم التضخم الذي وصل لـ5.7٪؜ أيضًا كانت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري كانت خطوة لتشجيع الشباب من محدودي الدخل تملك وحدات سكنية، موضحًا أن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق هدف المبادرة، وأهمها دور البنوك التي ستوفر التمويل اللازم لهذه المبادرة.

أكد البهواشي أن المبادرة تعد فرصة جيدة لسد فجوة التمويل اللازمة لتلبية الطلب المرتفع على العقارات؛ حيث إن هناك احتياج لعدد كبير من الشباب لتملك وحدات سكنية ولكن ينقصهم التمويل؛ وهو ما توفره المبادرة لذا على البنوك المشتركة بالمبادرة تبسيط الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة؛ خاصة في ظل توافر مساحات كبيرة من الأراضي وعدد كبير من المعروض في القطاع العقاري يمكن تنشيطه في حال تنفذ المبادرات بشكل أفضل.

يذكر أن الـ100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة؛ وفق تصريحات رئيس البنك المركزي.

وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، حيث إنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

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