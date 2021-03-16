«تنسيقية الأحزاب» تهنئ آية مدني لاختيارها عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختيارها عضوًا في لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية، وممثلةً للرياضيات المسلمات في جميع أنحاء العالم.وتحتفي اللجنة الأولمبية الدولية بالبطلة المصرية آية مدني، حيث تعتبرها نموذجًا يحتذى به للمرأة الرياضية المسلمة، وهو ما يضع على عاتقها مسؤوليةً كبيرةً لتشجيع السيدات المسلمات على الانخراط في ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات الدولية، كما تتمنى التنسيقية للنائبة التوفيق والسداد فيما أوكل إليها من مهام.وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت في يوم المرأة المصرية للمرأة بكل التحية والإعزاز للمرأة المصرية، مضيفة أنه منذ فجر التاريخ كانت المرأة المصرية ملكة تجلس على عرش مصر، وفي التاريخ الحديث أسهمت في كل نضالات هذا الشعب الأبي الباسل، فتجدها تارة تقود ثورة الشعب ضد الاستعمار في مارس 1919، وتجدها حاضرة تنتفض من أجل مصر في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.