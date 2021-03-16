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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس نيجيري سابق ينال لقب قائد السلم والأمن الإفريقي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:22 م
الرئيس النيجيري السابق
الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان
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نال الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان لقب قائد السلم والأمن الإفريقي لعام 2020 من مجلة القيادة الإفريقية ببريطانيا.

وكان جوناثان من بين القادة الأفارقة الذين كرمتهم المجلة خلال احتفالية افتراضية بعنوان: "إعادة النظر في أولويات التنمية في إفريقيا" تقديرا لجهودهم البارزة لدعم السلام في القارة.

يُذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الرئيس النيجيري السابق على تكريم لدعم جهود السلام في القارة، إذ منحته مؤسسة السلام العالمي لقب "مواطن عالمي محب للسلام" عام 2015 بعد قبوله نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه الرئيس محمد بخاري، بحسب ما ذكرت المجلة اليوم.

وشارك جوناثان منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية في العديد من بعثات حفظ السلام في القارة، إذ عينته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيسا لبعثة الوساطة إلى جمهورية مالي عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته في أغسطس الماضي.

كما زار جوناثان العديد من البلدان الإفريقية ضمن بعثات الإشراف على الانتخابات، حيث ترأس بعثة الاتحاد الإفريقي إلى موزمبيق وتنزانيا عام 2019 وبعثة المعهد الانتخابي لاستدامة الديمقراطية في إفريقيا إلى جنوب إفريقيا في العام الماضي.

وضمت قائمة التكريم أيضا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس ورئيس غانا الحالي نانا أدو أكوفو ورئيس سيراليون السابق إرنست باي كوروما والسيدة الأولى السابقة لجنوب إفريقيا أرملة نيلسون مانديلا جراسا ماتشيل.

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