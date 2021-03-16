الناتو يسعى لتحقيق التعاون مع البرلمان الأوروبى

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي هو جزء مهم من خطة العمل المستقبلية للحلف، مشددًا على أن الروابط القوية عبر الناتو تظل حجر الزاوية لأمن أوروبا.وجاء ذلك خلال كلمة ستولتنبرج أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع التي أوردها بيان علي الموقع الرسمي للناتو.ودعا ستولتنبرج إلى تكثيف التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التنقل العسكري، والتقنيات الحديثة، وتعزيز المرونة، ومكافحة تغير المناخ، وحماية النظام القائم على القواعد.