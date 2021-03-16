الهند تستعد لاستقبال دفعة جديدة من «رافال» نهاية أبريل

كشفت مصادر عسكرية هندية عن أن سلاح الجو الهندي يجري استعداداته حاليا لاستقبال دفعة جديدة من مقاتلات "رافال" الفرنسية، تضم 10 مقاتلات، بنهاية شهر أبريل المقبل، ضمن صفقة أبرمتها الهند مع فرنسا لشراء 36 مقاتلة "رافال" (ما يوازي سربين من الطائرات) في سبتمبر عام 2016.ونقلت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عن المصادر العسكرية قولها إن السرب الثاني من مقاتلات "رافال" سينضم إلى قاعدة "هاسيمارا" بغرب البنجال، مشيرا إلى أن الهند تسلمت 11 مقاتلة "رافال"، على ثلاث دفعات، ضمن السرب الأول ونُشرت بالكامل في قاعدة "أمبالا" الجوية.وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصدر ذاته، أن من المتوقع وصول عشر مقاتلات "رافال" أخرى إلى الهند بحلول نهاية أبريل المقبل، ليستكمل بذلك تشكيل السرب الأول إلى 18 مقاتلة ويبدأ تشكيل السرب الثاني في قاعدة "هاسيمارا" بغرب البنجال.وأوضحت أن من المتوقع اكتمال انضمام مقاتلات "رافال" الـ36 إلى القوات الجوية الهندية بحلول نهاية العام الجاري.بدوره، قال المارشال المتقاعد أنيل شوبرا، مدير "مركز دراسات القوة الجوية" في الهند: "إن قاعدة هاسيمارا الجوية تقع في ممر سيليجوري المهم، وتغطي كلا من وسط وشرق التبت".وأكد أن مقاتلات "رافال" الفرنسية ستدعم عمل أسطول المقاتلات الهندية إلى جانب مقاتلات "سوخوي 30 MKI" الروسية الموجودة بالفعل في قاعدة وادي "براهمابوترا".تجدر الإشارة إلى أن الهند استخدمت مقاتلات "رافال" في مواجهاتها الأخيرة مع الصين بإقليم "لاداخ" الحدودي المتنازع عليه.وجرى تجهيز مقاتلات "رافال" الهندية بصواريخ "ميتور" جو- جو متوسطة المدى وصواريخ "ميكا" جو- جو متعددة المهام وصواريخ كروز المجنحة للضربات العميقة وسلاح "هامر" الذكي، فضلا عن أجهزة تحذير رادارية، ومسجلات بيانات الرحلة لمدة تخزين تصل إلى 10 ساعات، وأنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة تشويش وشراك خداعية.وتستطيع مقاتلات "رافال"، ذات المحركين، القيام بمجموعة متنوعة من المهام الهجومية على أهداف برية وبحرية والدفاع جوا، بالإضافة إلى الاستطلاع وردع الضربات النووية. ويمكنها حمل أكثر من تسعة أطنان من الأسلحة.