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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية: لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قالت وكالة الأدوية الأوروبية: إن فوائد لقاح كورونا تتجاوز بكثير آثاره الجانبية وتفوق أي مخاطر محتملة، مشيرة إلى أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.

وجاءت تصريحات وكالة الأدوية الأوروبية، بينما انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول التي ستعلق لقاح أسترازينيكا، في الوقت الذي أعلنت فيه أستراليا اليوم مواصلة استخدام اللقاح رغم تعليقه في دول أوروبية.

وعلقت ألمانيا استخدام لقاح «كوفيد-19» التابع لشركة أسترازينيكا وسط مخاوف صحية متزايدة تؤدي إلى تأخير آخر لحملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي.

واستشهدت البلاد بتوصية من معهد بول إيرليش، الذي يشرف على سلامة اللقاحات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة يوم أمس الإثنين.

تنضم ألمانيا إلى حوالي عشرة بلدان، بما في ذلك شمال إيطاليا وهولندا وأيرلندا، التي أوقفت استخدام المنتج وسط تقارير عن تجلط دم خطير. فيما يعد ضربة أخرى لحملة التطعيم التي أثبتت أنها بطيئة بشكل محرج ومدمرة سياسيًا للحكومات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

بينما حاول المنظمون طمأنة الجمهور بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا، تتزايد المخاوف.

قد يؤدي قرار الحكومات بإيقاف شحنات لقاحات أسترازينيكا إلى تأخير هدف تحصين ثلاثة أرباع السكان لمدة تصل إلى شهر، حيث قالت شركة الأبحاث أيرفينيتي Airfinity ومقرها لندن، إن الحكومات قد تؤجل الموعد النهائي لمدة أسبوعين على الأقل وربما لفترة أطول- حتى سبتمبر بدلًا من أغسطس.

بدوره قال مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون في إذاعة أوروبا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن أوروبا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أهداف إمدادات اللقاح، حيث إن زيادة إنتاج شركة فايزر تعوض أي نقص في لقاحات أسترازينيكا، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج".

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