بريطانيا ترفع ترسانتها النووية بأكثر من 40% لأول مرة منذ الحرب الباردة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سترفع «بأكثر من 40%» سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية مساء الاثنين.وأفادت رئاسة الحكومة في بيان بأن جونسون سيعرض الثلاثاء على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.