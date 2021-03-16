بريطانيا ترفع ترسانتها النووية بأكثر من 40% لأول مرة منذ الحرب الباردة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:00 م
منار أحمدطباعة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سترفع «بأكثر من 40%» سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية مساء الاثنين.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان بأن جونسون سيعرض الثلاثاء على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان بأن جونسون سيعرض الثلاثاء على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.