روسيا تمهل تويتر شهرا واحدا قبل الحجب

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات روسكومنادزور، اليوم الثلاثاء، أنها ستحجب "تويتر" خلال شهر، إذا لم يتم حذف المعلومات المحظورة في البلاد.وأبطأت الهيئة سرعة "تويتر" الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمت موفع التواصل الاجتماعي، بالامتناع مرارًا وتكرارًا، عن حذف محتوى محظور.وقالت، إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف تدوينة على الموقع، تضم محتوى غير قانوني.ويستخدم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أدى سجنه الشهر الماضي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى، على نطاق واسع.