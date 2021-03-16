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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان محذرا من كورونا: قد نواجه موجة جديدة في أبريل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:16 م
جبالي
جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد قائلًا: «يرجى الانتباه جيدًا للإجراءات الاحترازية، يلاحظ أن البعض أصبح يخالفها حتى فى الأماكن المغلقة، داخل الباصات والأتوبيسات».

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الإعلام يحذر كل ليلة من ارتفاع قد يحدث في أعداد المصابين، والعلماء كذلك يحذرون من موجة جديدة فى شهر أبريل القادم، مضيفًا: «نرجو تشديد الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.

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