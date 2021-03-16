من ملفات المخابرات المصرية | قصة مسلسل هجمة مرتدة رمضان 2021

قصة مسلسل هجمة مرتدة رمضان 2021





أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز يعد مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال المنتظرة والتي تناقش قضية هامة في مجتمعاتنا العربية خلال الفترة الماضية من خلال سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال، ويقدم العمل الجديد شخصية "سيف" والتي يقدمها النجم أحمد عز بشكل مختلف وسط أجواء من الأكشن، من خلال شاب يعمل بالخارج ويتعاون مع المخابرات المصرية ويجهض جهود بعض الأجهزة الخارجية في استغلال الشباب لتنقلب العملية الاستخباراتية عليهم في ضربة قوية للمخابرات العامة من خلال عنصرين هامين من قيادات الجهاز يقوم بهما الفنان هشام سليم والفنان نضال الشافعي.

يقدم النجم أحمد عز مسلسله الجديد هجمة مرتدة بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة هند صبري والفنانة الكبيرة ماجدة زكي والنجم هشام سليم والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى ونضال الشافعي ومحمد جمعة وخالد أنور والمسلسل الجديد من تأليف باهر دويدار.





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المسلسل من إخراج أحمد علاء الديب والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد عبر شاشتي دي إم سي ودي إم سي دراما بداية من الأول من رمضان القادم، ويتبقى يوم تصوير واحد وينتهي النجم أحمد عز من تصوير العمل الجديد تماما ويدخل المخرج أحمد علاء غرف المونتاج لتيليم العمل كاملا قبل شهر رمضان.

ننشر قصة مسلسل هجمة مرتدة رمضان 2021 من بطولة النجم أحمد عز المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد إطلاق البرومو التشويقي الأول أمس عبر المنصات المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.