مسلسلات رمضان 2021 | موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة والقنوات الناقلة

بعد أن أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، أمس الإثنين البرمو التشويقي الأول للمسلسل المنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، نكشف موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة والقنوات الناقلة، حيث اختارت الشركة قنوات DMC لعرض العمل الجديد من بين قنوات المتحدة المختلفة.



ويعرض العمل بداية من 1 رمضان القادم على شاشات DMC العامة وDMC DRAMA بواقع 4 مرات يوميا على قناة الدراما و 3 مرات يوميا على القناة العامة في تجربة درامية مميزة تقترب للتجارب السينمائي على مستوى الصورة.





قصة وابطال مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يناقش ملفا جديدا وقصة جديدة من ملفات المخابرات العامة المصرية، من خلال شخصية الشاب سيف الذي يتعاون مع المخابرات العامة المصرية وتحاول إحدى الأجهزة المعادية بالخارج تجنيده فتنقلب الأمور عليهم ويتم تنفيذ عملية استخباراتية ناجحة كما يتم التطرق إلى الطرق الجديدة في العمليات الاستخباراتية واستخدام الشباب وبعض المراكز الحقوقية في ذلك.



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يشارك في بطولة مسلسل هجمة مرتدة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري والنجم هشام سليم والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان صلاح عبد الله، والفنانة القديرة ماجدة زكي، بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنور والعمل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية بحثا متزايدا على مسلسلات رمضان 2021 وموعد عرض مسلسل هجمة مرتدة والقنوات الناقلة من بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من النجوم بعد إطلاق البرومو التشويقي الأول للعمل الجديد للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم وسط كوكبة أخرى من الأعمال الدرامية الضخمة.