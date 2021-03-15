مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي

أبطال مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي

يعرض مسلسل «القاهرة كابول» ضمن دراما رمضان 2021، ويبحث عن قصته عدد كبير من متابعي أبطاله خاصة بعد نشر البوستر الرسمي.ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الفنان فتحي عبدالوهاب، وينقل الصورة المذيع خالد الصاوي.ويشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم الفنان طارق لطفى،والفنان فتحى عبدالوهاب، والفنان خالد الصاوى، والفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل الحلفاوى، والفنانة شيرين، والفنان نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق.ومسلسل "القاهرة كابول"، هو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف المؤلف عبدالرحيم كمال ومن اخراج المخرج حسام على، الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والفنان طارق لطفي.وانتهى أبطال مسلسل "القاهرة كابول"، من تصوير مشاهدهم للمسلسل، ودخوله وحدة المونتاج، والذى انطلق تصويره فى الموسم الماضى ولم يحالفه الحظ فى اللحاق بالسباق الرمضانى بسبب جائحة فيروس كورونا وغلق المطارات مع وجود عدد كبير من المشاهد الخارجية بعدة دول أوروبية.