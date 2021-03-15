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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:36 م
القاهرة كابول للفنان
القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي
حسين الجندي
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يعرض مسلسل «القاهرة كابول» ضمن دراما رمضان 2021، ويبحث عن قصته عدد كبير من متابعي أبطاله خاصة بعد نشر البوستر الرسمي.

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي


ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الفنان فتحي عبدالوهاب، وينقل الصورة المذيع خالد الصاوي.

أبطال مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي


ويشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم الفنان طارق لطفى،والفنان فتحى عبدالوهاب، والفنان خالد الصاوى، والفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل الحلفاوى، والفنانة شيرين، والفنان نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق.

ومسلسل "القاهرة كابول"، هو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف المؤلف عبدالرحيم كمال ومن اخراج المخرج حسام على، الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والفنان طارق لطفي.

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل القاهرة كابول للفنان خالد الصاوي


وانتهى أبطال مسلسل "القاهرة كابول"، من تصوير مشاهدهم للمسلسل، ودخوله وحدة المونتاج، والذى انطلق تصويره فى الموسم الماضى ولم يحالفه الحظ فى اللحاق بالسباق الرمضانى بسبب جائحة فيروس كورونا وغلق المطارات مع وجود عدد كبير من المشاهد الخارجية بعدة دول أوروبية.

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