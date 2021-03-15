تفاصيل وأحداث الحلقة 4 من مسلسل وادي الجن

تناولت الحلقة الرابعة من مسلسل «وادي الجن» قصة شباب يجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تتحكم فيه قوى سحرية شريرة في إطار من الرعب.



مسلسل وادي الجن الحلقة 4

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تدور أحداث مسلسل وادي الجن الحلقة 4 في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ويقدم يوسف عثمان في مسلسل وادي الجن شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.مسلسل وادي الجن بطولة يوسف عثمان، والفنان خالد كمال، الفنان فراس سعيد والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الفنان الشاب حسن مالك، سينثيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، والنجمة هبة عبدالغني رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للنجمة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.من ناحية أخرى كانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تصدرت مؤخرًا تريند جوجل بعد نشرها صورا من حفل زفاف دينا داش، شقيقه الفنان أحمد داش، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة غاية في الجمال خطفت الأنظار إليها، كما نشرت ليلى صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مع والدة دينا داش من حفل الزفاف.