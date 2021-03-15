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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. حكاية مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:31 م
مصطفي شعبان و عمرو
مصطفي شعبان و عمرو سعد
أمير محمد خالد
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يشهد موسم دراما مسلسلات رمضان 2021 العديد من الأعمال الدرامية الهامة والضخمة الذي تجمع بين نجوم كبار فأهم ما يميز الموسم المقبل هو ثنائيات النجوم حيث يتعاون كل نجمين في تقديم عمل درامي واحد عكس السنوات الماضية الذي كانت تشهد تصدر نجم واحد للبطولة، ومن أهم الأعمال الذي تشهد هذه الثنائيات هو مسلسل ملوك الجدعنة الذي يتعاون فيه النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة.

مسلسلات رمضان 2021.. حكاية مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة هو أحد مسلسلات رمضان 2021 يتناول قصة صعود شابان من الصفر في التجارة إلى أن يصبح لهم شأن كبير ولكنهم يتعرضان طوال الوقت لمحاولات إسقاطهم من أحد المنافسين لهم في التجارة إلى أن يشتد الصراع بينهما وبين هذا الرجل، والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير.

كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة


ويواصل صناع المسلسل تصوير أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حاليًا في بيروت حيث انتهي صناعه من تصوير ما يقرب من 70% من مجمل أحداثه وذلك رغم قرار الوقف الذي تعرضوا له مؤخرًا في بيروت بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن المخرج أحمد خالد موسي والجهة المنتجة يواصلون الليل بالنهار لتصوير أحداث المسلسل للانتهاء منه في أسرع وقت كما أن الجهة المنتجة توفر كل سبل النجاح لصناع المسلسل من أجل تقديمه في أفضل شكل وتسود روح المحبة والتعاون بين بطلي العمل رغبة منهم في النجاح.

أخر أعمال الفنان يوسف شعبان

 
ويعد هذا المسلسل هو آخر أعمال الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان حيث يقدم داخل أحداث المسلسل دور شيخ الحارة الذي تدور داخلها الصراع وقبل وفاته كان قد أنتهي من تصوير أكثر من 50% من مشاهده الهامة بالعمل.

قصة مسلسل الاختيار 2 المعروض في رمضان 2021


لذلك قررت الشركة المنتجة الإبقاء علي مشاهدة مع القيام ببعض التعديلات في السيناريو، ويشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم رانيا يوسف ومحمود حميدة.

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