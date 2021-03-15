قصة مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال

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أبطال مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال

يواصل النجم الكبير ياسر جلال، تصوير مسلسله الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم "َل راجل"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الكبار، وهو العمل الذي بحص عدد كبير من متابعي الأعمال الدرامية عن قصته لما حيث حقق ياسر جلال نجاحًا كبيرًا بالقصص المختلفة التي قدمها في أكثر من أربع مواسم رمضانية.ويبحث متابعي مسلسل "ضل راجل"، عن قصة المسلسل بشكل مستمر حيث تكتم صناع العمل عن تفاصيل القصة الكاملة لمسلسل "ضل راجل"، بينما أشارت بعض المصادر علي أن قصة مسلسل "ضل راجل" تنتمي إلى الدراما الشعبية، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.وكشفت بعض المصادر علي أن الفنان ياسر جلال يظهر ضمن أحداث المسلسل في دور مدرس ولكنه يلجأ لعمل سائق تاكسي وذلك بسبب ظروفه المادية الصعبة، وهو متزوج من الفنانة نرمين الفقي ولديه ابنة وهي الفنانة رنا رئيس، كما تنشأ علاقة حب بينه والفنانة نور اللبنانية.ومسلسل "ضل راجل"، بطولة عدد كبير من النجوم بصحبة الفنان ياسر جلال، وكل من الفنانة اللبنانية نور، الفنانة نرمين الفقي، الفنانة أميرة العايدي، الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أحمد حلاوة، الفنان خالد أنور، الفنانة الشابة رنا رئيس."ضل راجل" هو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، في أول تعاون بينهما مع الفنان ياسر جلال، والذي يكثف ساعات التصوير بشكل مستمر حتي يلحق العمل بالعرض الرمضاني المقبل.