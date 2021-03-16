سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

قالت وزارة الصحة السنغافورية في بيان لها إن اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير الشديدة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة السنغافورية القول إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية قد يحصلون على اللقاح، ما لم يكن لديهم تاريخ مرضي لحدوث أي ردود أفعال تحسسية مهددة للحياة، مثل "صدمة الحساسية المفرطة".وقالت وزارة الصحة إن الأشخاص الذين ظهر لديهم رد فعل تحسسي بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، لن يتم إعطاؤهم الجرعة الثانية المقررة لهم.ويشار إلى أن السلطات السنغافورية لم توافق حتى الان على تطعيم المواطنين إلا بلقاحي "فايزر-بيونتك" و"مودرنا".