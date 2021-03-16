قيس سعيد يزور ليبيا غدًا

أعلنت الرئاسية التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس قيس سعيد سيزور ليبيا غدا الأربعاء.وأضافت الرئاسة التونسية في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن الزيارة تأتي في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.وأشارت إلى أنها تمثل فرصة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون القائم بين البلدين، وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء.