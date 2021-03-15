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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع سعر الغاز الطبيعى بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:09 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد الابنودى
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واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي تراجعه بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، بنسبة 12 سنتًا عن تعاملات أمس بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في منتصف فبراير الماضي ليعاود الانخفاض مجددًا.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.498 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وبدأ بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثانية من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز، خاصة في فصل الشتاء، ما يتطلب شراء كميات كبيرة من الغاز وتخزينه لعمليات التدفئة، مما يعني أن سوق الغاز العالمية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.

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