مدير محميات البحر الأحمر: الحيوانات البحرية ثروة قومية لا يمكن تعويضها

قال تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إن البيئة تقوم بعمل دوريات وحملات متابعة على مناطق المحميات لمتابعة الأنشطة الغير قانونية، كما تقوم بشن حملات على التجار بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع الصيد الجائر، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة سمكية ينظم عملية الصيد، وأن هناك توقيتات وأوقات محددة للصيد، ويعد مخالفًا للقانون من يخالف ذلك.وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يجب على الجهات المختصة متابعة التراخيص التي تتم على الصيد ومتابعة أنشطة الصيادين، مؤكدًا أن الحيوانات البحرية ثروة قومية لا يمكن تعويضها، حيث تساهم في الدورة البيئية وتعمل على إتزان البيئة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة الصيد الجائر.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات لحماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها.وكانت محميات البحر الأحمر قد سلمت سمكة نابليون التي تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد لعلوم البحار بالغردقة، حيث تم البدء في أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمي.