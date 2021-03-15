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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاه إخصائية تمريض بمستشفى صدر طنطا بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:50 م
وفاه أخصائية تمريض
وفاه أخصائية تمريض
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفيت إيمان متولي، إخصائية تمريض بمستشفي صدر طنطا، إثر إصابتها بفيروس كورونا وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر العائلة.

كانت الفقيدة الراحلة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت لها الفحوصات الطبية وأخذت منها عينة وتحاليل وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا ووجه الأطباء بضرورة خضوعها داخل أقسام العزل الصحي وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية اليوم.

ونعت مديرية الصحة بالغربية ونقابة التمريض الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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