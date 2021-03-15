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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حبس وغرامة بحق مطلقي النار ليلة رأس السنة في لبنان

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:43 م
مطلقي النار ليلة
مطلقي النار ليلة رأس السنة في لبنان
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أصدر القضاء العسكري اللبناني أحكاما بالحبس لمدة 6 أشهر إلى جانب غرامات مالية، بحق 33 شخصا لقيامهم بإطلاق النيران خلال احتفالات برأس السنة الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات الأمنية التي تحظر هذا التصرف في ضوء ما يمثله من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحاده أصدرت 33 حكما بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 6 ملايين ليرة لبنانية، إلى جانب تغريم المدانين أيضا ثمن السلاح المستعمل في إطلاق النار، وحرمانهم من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة.

وكان الجيش اللبناني والشرطة قد طالبا خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، بعدم إطلاق النار ابتهاجا بحلول السنة الجديدة، حفاظا على السلامة العامة وإنفاذا للقوانين، لا سيما في ضوء سوابق الآثار الخطيرة لظاهرة إطلاق النار العشوائي، ومن بينها تساقط الرصاص الطائش على مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وفي أماكن هبوط وإقلاع الطائرات وبالقرب منها وذلك انطلاقا من المناطق المحيطة به.

وأصيبت 3 طائرات تابعة لطيران الشرق الأوسط (الناقل الجوي الوطني اللبناني) كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري بطلقات نارية، إلى جانب مقتل امرأة سورية الجنسية في مدينة بعلبك وإصابة عدد آخر من الأشخاص، جراء إطلاق أشخاص الرصاص بصورة عشوائية احتفالا بقدوم السنة الجديدة.

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