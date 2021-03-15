سول وواشنطن توقعان الاتفاق المبدئى لتقاسم تكاليف الدفاع

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الإثنين، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع بعد اجتماع "اثنين زائد اثنين"، الذي سيشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع من البلدين والذي سينعقد في سول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وأضافت (يونهاب) أنه بعد عام ونصف العام من المفاوضات، توصل الجانبان إلى اتفاق في 7 مارس الجاري، لزيادة حصة سول من تكلفة إقامة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بنسبة 13.9% من مدفوعات عام 2019 إلى 1.183 تريليون وون (1.04 مليار دولار أمريكي) في هذا العام.ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية "جونج أوي-يونج" ووزير الدفاع "سوه ووك" اجتماعًا رفيع المستوى مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن"، الخميس القادم.وأشارت وكالة الأنباء الكورية إلى أن الاتفاقية المسماة باتفاقية الإجراءات الخاصة (SMA) قبل دخولها حيز التنفيذ أن تمر بمجموعة من الإجراءات المحلية، من بينها المصادقة الرئاسية والموافقة البرلمانية، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية شهرين تقريبًا.والجدير بالذكر أنه منذ عام 1991، تتحمل سول جزءًا من التكاليف الدفاعية للإنفاق على العاملين الكوريين لدى القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبناء المنشآت العسكرية، وتقديم الدعم اللوجستي.