تنسيقية شباب الأحزاب تنعى قرينة الأمين العام لمجلس النواب

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة للمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة قرينته التي وافتها المنية صباح اليوم.ويتقدم نواب التنسيقية في البرلمان، بخالص التعازي وأحر المواساة، داعين الله أن يتقبل الفقيدة في الصالحين.