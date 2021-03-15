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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في مصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:39 م
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدواجن اليوم في مصر بكافة مشتقاتها، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن البلدي والبيضاء في مصر بالأسواق مستقرة إلى حدًا كبير رغم الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولأن الفراخ من الأطباق الرئيسية لدى الشعب المصري فيبحث المواطن المصري يوميًا عن سعرها رغم ثبات السعر في الأسواق.

ونظرًا للأهمية ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل المواطنين والمستثمرين، يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في مصر ومن ضمنها (أسعار الدواجن البلدي والبيضاء - أسعار الكتاكيت - أسعار البط).

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

1 - أسعار الدواجن البلدي والبيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهد أسعار الدواجن البلدي والبيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق أستقرارًا وثباتًا في الأسعار في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء نحو ما يقرب إلى حوالي 27 جنيه - 29 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الدواجن البلدي في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 37 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.

2 - أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في الأسواق


وأكد رئيس الشعبة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن تداولت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 9 جنيه - 13 جنيه للكتكوت الواحد على حسب الأحجام، حيث شهد الانتاج في مصر ارتفاعًا ملحوظ وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 14 مليار دجاجة سنويًا.


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3 - أسعار البط اليوم الثلاثاء في الأسواق

ووفقًا لرئيس الشعبة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن بلغت أسعار البط اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيهًا للكيلو، وشهد حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن، وسجل عدد البط في الأسواق المصرية نحو ما يقرب إلى حوالي 4 ملايين طائر.

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