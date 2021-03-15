هبوط حاد جديد لبتكوين بعد بلوغ الذروة في مطلع الأسبوع

تراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد اليوم الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.ففي التعاملات المبكرة بلندن، نزلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم دون مستوى 55 ألف دولار لفترة وجيزة، وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، كان متراجعة 5.2 بالمئة إلى 55 ألفا و973.30 دولار.