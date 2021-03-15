منظمة حقوقية ترصد تخريب منشآت صحية بمنطقة تيجراي بإثيوبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الإثنين، إن مرافق للرعاية الصحية في منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا تعرضت للنهب والتخريب والتدمير عمدا.وقالت المنظمة في بيان إنه من بين 106 منشآت للرعاية الصحية زارتها فرق أطباء بلا حدود في الفترة من ديسمبر إلى مارس، تعرض ما يقرب من 70% للنهب وتم تخريب أكثر من 30%.وعلى ما يبدو، تعرضت مرافق الرعاية الصحية للتخريب عمدا لجعلها غير صالحة للعمل، حيث وجدت فرق أطباء بلا حدود المعدات المدمرة، والأبواب والنوافذ المحطمة، والأدوية وملفات المرضى مبعثرة على الأرض.وقالت المنظمة إن عيادات ومستشفيات أخرى تعرضت للنهب أو أضرمت فيها النيران أو قصفت بقاذفات الصواريخ.