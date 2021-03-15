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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم وطرق السداد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت يوميًا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين عن خطوات سداد فاتورة التليفون الارضي، وذلك بعد أن طرحت شركة المصرية للاتصالات we كافة التفاصيل التي تشمل فاتورة التليفون الأرضي لعملائها عن شهر يناير المقبل لعام 2021، وتقوم شركة we في تحصيل الفاتورة في نصف يناير الماضي، وقد انتهت مهلة دفع الفواتير أمس 14 مارس 2021 مع صدور الفاتورة الجديدة لشهر مارس كما اعتاد العملاء.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم 

وأطلقت شركة المصرية للاتصالات we، رابط إلكتروني للعملاء حتى يتمكنوا من عملية الاستعلام أو دفع الفواتير المتبقية، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا الخطير، وتلتزم الشركة بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أطلقتها الحكومة المصرية، للحد من انتشار وباء كورونا القاتل الذي عاود من خديد وأصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع في الانتشار.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وموقع جوجل من قبل عملاء شركة المصرية للاتصالات، يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات سداد فاتورة التليفون الارضي عبر الرابط الإلكتروني.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

1 - أولًا يجب على عملاء شركة المصرية للاتصالات الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي للشركة عبر هذا الرابط من هنا.

2 - ثانيًا يبدأ العميل في إخال كافة بياناته بالتفاصيل مثل ( رقم الهاتف - الاسم بالكامل - كود المنطقة التابع لها العميل ).

3 - وأخيرًا.. سيقوم العميل بالضغط على قائمة " اظهر الفواتير " فتظهر قيمة الفواتير غير المدفوعة.

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طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المصرية للاتصالات we، عن طريقة أخرى يمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الخط الساخن على هذا الرقم 19777.

وأتاحت الشركة فترة سماح شهر ذلك بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل فترة السماح سيتحول الخط المنزلي إلى استقبال المكالمات فقط، وغير ذلك سيتم قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك في خدمة الانترنت وسيتم فرض غرامة تأخير على العميل.

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