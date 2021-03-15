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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:27 م
أنطونيو جريمالدي
أنطونيو جريمالدي
غادة موسى
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يحتفل المصمم الإيطالي أنطونيو جريمالدي بمرور 10 سنوات على انطلاق ماركته التي تحمل اسمه، ويكرس مجموعته الجديدة التي تحمل اسم Darkness of Light لنساء الشرق الأوسط، الذي بعث إليهم برسالة تحمل الحب والشكر.

وكان مؤدى الرسالة: "صديقاتي العزيزات في الشرق الأوسط..تحتفل أحدث مجموعاتي من أنطونيو جريمالدي بالذكرى السنوية العاشرة، وهي مكرسة للأزياء الراقية وبالأخص إلى نساء الشرق الأوسط، الأصدقاء المميزون الذين دعموا وشجعوا أسلوبي وتقنيتي".

وتابع: في عام 2010 بعد 15 عامًا من العمل المكرس للأزياء الراقية، قررت الشروع في مغامرتي الفردية من خلال تأسيس علامتي التجارية وافتتاح ورشة العمل الخاصة بي، عشت لعدة أشهر في الشرق الأوسط، حيث أقمت صداقات قوية مع النساء اللائي سرعان ما أصبحن ملهمات وأيقونات شخصية للجمال، وكذلك جزء من عائلتي الكبيرة، لهؤلاء النساء اللواتي آمن بي، أريد أن أكرس هذه المجموعة للاحتفال بالذكرى السنوية التي هي في غاية الأهمية بالنسبة لي.

ووفقا لـ harpersbazaararabia عبر المصمم أنطونيو أنه لطاما احترمت أزياؤه التقاليد الأكثر صرامة، وعلى مدار السنين، سافرت إبداعاته حول العالم بدءًا من الشرق الأوسط، وغزت قلوب الأميرات والممثلات والفنانات العالميات.

وأضاف أنه في كل مرة يأتي إلى دول الشرق الأوسط يشعر بعاطفة شديدة وكأنه في بيته، وبفضل التكنولوجيا فإن أزيائه تصل إلى منازل عدة، ومن مجموعتي الأخيرة تتضح الأصالة، والأزياء الهندسية والكلاسيكية الجديدة التي توحي بالملكية.

وأكد أن كل ماوصل إليه بفضل الإلهام الذي يأتي من نساء الشرق الأوسط وثقافتهن وفنهن وجمالهن، مختتما رسالته بإرسال باقة من الحب تحت شعار: "ملهماتي الرائعات في الشرق الأوسط، والأميرات، والمديرين، والمهنيين الرائعين، والأمهات والأصدقاء الذين أحبهم وأقدرهم".
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط
مصمم إيطالي يبعث رسالة حب وامتنان لنساء الشرق الأوسط

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