أول مايسترو في الصعيد: لا أحب التقليد وأحرص على الاختلاف دائمًا

استضافت المذيعة زهرة رامي، عبر برنامجها "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، السيدة إيمان الجندي، أول مايسترو في الصعيد، لتتحدث عن قصة نجاحها.وقالت الجنيدي إنها تحرص على الاختلاف بشكل دايم، وألا تكون نسخة من أي شخص في مجالها، وقالت: "لا أحب التقليد لأن كل شص له طريقته الخاصة المختلفة عن الآخرين".وأكملت حديثها: "أنا شخص بحب المسرح بشكل كبير بحس أني طايرة وأنا عليه"، وعن دعم أسرتها لها، قالت: "زوجي وأولادي هم الداعم الرئيسي لي في مشواري من خلال الوقوف بجانبي وتشجيعي".وأضافت: "أنها تواجه الكثير من الصعوبات ومنها الغياب عن أسرتها لوقت طويل، مما قد يشعرها بالتقصير تجاه عائلتك".تخرجت إيمان الجنيدي في كلية التربية الموسيقية عام 1992، وتم ترشيحها من قبل وزارة التربية والتعليم للعمل في بعض البلدان العربية كمدرسة موسيقى، فسافرت إلى الكويت وعمان، ما أكسبها خبرة كبيرة في مجال الموسيقى، وحصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو في مسابقة لاختيار الأكثر إبداعًا في هيئة قصور الثقافة في مصر وكانت بمشاركة 32 مايسترو رجل.يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة، يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.