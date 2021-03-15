أول مايسترو في الصعيد: لا أحب التقليد وأحرص على الاختلاف دائمًا

أول مايسترو في الصعيد: لا أحب التقليد وأحرص على الاختلاف دائمًا
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:27 م
أمير محمد خالدطباعة
استضافت المذيعة زهرة رامي، عبر برنامجها "جروب الماميز"، على قناة مدرستنا، السيدة إيمان الجندي، أول مايسترو في الصعيد، لتتحدث عن قصة نجاحها.
وقالت الجنيدي إنها تحرص على الاختلاف بشكل دايم، وألا تكون نسخة من أي شخص في مجالها، وقالت: "لا أحب التقليد لأن كل شص له طريقته الخاصة المختلفة عن الآخرين".
وأكملت حديثها: "أنا شخص بحب المسرح بشكل كبير بحس أني طايرة وأنا عليه"، وعن دعم أسرتها لها، قالت: "زوجي وأولادي هم الداعم الرئيسي لي في مشواري من خلال الوقوف بجانبي وتشجيعي".
وأضافت: "أنها تواجه الكثير من الصعوبات ومنها الغياب عن أسرتها لوقت طويل، مما قد يشعرها بالتقصير تجاه عائلتك".
تخرجت إيمان الجنيدي في كلية التربية الموسيقية عام 1992، وتم ترشيحها من قبل وزارة التربية والتعليم للعمل في بعض البلدان العربية كمدرسة موسيقى، فسافرت إلى الكويت وعمان، ما أكسبها خبرة كبيرة في مجال الموسيقى، وحصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو في مسابقة لاختيار الأكثر إبداعًا في هيئة قصور الثقافة في مصر وكانت بمشاركة 32 مايسترو رجل.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة، يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.
وقالت الجنيدي إنها تحرص على الاختلاف بشكل دايم، وألا تكون نسخة من أي شخص في مجالها، وقالت: "لا أحب التقليد لأن كل شص له طريقته الخاصة المختلفة عن الآخرين".
وأكملت حديثها: "أنا شخص بحب المسرح بشكل كبير بحس أني طايرة وأنا عليه"، وعن دعم أسرتها لها، قالت: "زوجي وأولادي هم الداعم الرئيسي لي في مشواري من خلال الوقوف بجانبي وتشجيعي".
وأضافت: "أنها تواجه الكثير من الصعوبات ومنها الغياب عن أسرتها لوقت طويل، مما قد يشعرها بالتقصير تجاه عائلتك".
تخرجت إيمان الجنيدي في كلية التربية الموسيقية عام 1992، وتم ترشيحها من قبل وزارة التربية والتعليم للعمل في بعض البلدان العربية كمدرسة موسيقى، فسافرت إلى الكويت وعمان، ما أكسبها خبرة كبيرة في مجال الموسيقى، وحصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو في مسابقة لاختيار الأكثر إبداعًا في هيئة قصور الثقافة في مصر وكانت بمشاركة 32 مايسترو رجل.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة، يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.