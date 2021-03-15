طيران الإمارات و«تاب» البرتغالية توسّعان شراكتهما الاستراتيجية

وقعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حاليًا.وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الجديدة سوف تسهل لعملاء الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة في العديد من المسارات الجديدة عبر الأمريكتين وشمال أفريقيا وشرق آسيا.ووفق البيان، ستبحث طيران الإمارات وطيران تاب أيضًا سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال وإنفاقها والمزايا الأخرى، مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات.