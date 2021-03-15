ما هو نظام الصيام المتقطع.. وفوائده

ما هو نظام الصيام المتقطع؟





الصيام الـ 12 ساعة هو نظام يعتمد بشكل أساسي على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم، ولكن بعدة أشكال مختلفة ومن أبرز أشكال الصيام المتقطع هي:





الصيام الـ 14 ساعة يعد هذا الأسلوب أحد الأساليب المناسبة جدًا للمبتدئين، حيث يعتمد هذا الأسلوب من الصيام على الامتناع عن تناول الطعام الصلب لمدة 12 ساعة متواصلة.





صيام الـ 16 ساعة يعتمد هذا الأسلوب على الامتناع عن تناول الطعام 14 ساعة متواصلة، وهو هذا النظام مناسب للسيدات.





صيام الـ 24 ساعة ويعتبر هذا النظام الأكثر شيوعا، حيث أنه يمتنع الشخص عن تناول الطعام لمدة 16 ساعة.



يرتكز هذا النوع من الصيام على الإمتناع عن تناول الطعام لمدة يوم كامل اي 24ساعة متواصلة، ويفضل القيام بهمن مرة إلى مرتين في الأسبوع.



الصيام يوم بعد يوم يرتكز هذا النوع من الصيام على الإمتناع عن تناول الطعام لمدة يوم كامل اي 24ساعة متواصلة، ويفضل القيام بهمن مرة إلى مرتين في الأسبوع.





الأسلوب العسكري يعتمد هذا الأسلوب على الصيام في يوم وتناول الطعام بشكل طبيعي في اليوم التالي.

يعتمد على تناول كميات قليلة جدًا من الطعام غالبًا ما تتكون من الخضروات والفواكه فقط خلال فترة 20 ساعة من الصيام مقابل تناول وجبة رئيسة كبيرة ليلًا خلال فترة 4 ساعات التي يسمح فيها بتناول الطعام بشكل طبيعي.





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يجب أن تحتوي الوجبة الرئيسية الليلية على كميات كافية ومتوازنة من الكربوهيدرات، والبروتينات، والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، ومن الأشياء المسموح بها خلال الصيام المتقطع، تناول الماء والشاي الأخضر والقهوة بدون سكر والنعناع.



فوائد الصيام المتقطع يجب أن تحتوي الوجبة الرئيسية الليلية على كميات كافية ومتوازنة من الكربوهيدرات، والبروتينات، والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، ومن الأشياء المسموح بها خلال الصيام المتقطع، تناول الماء والشاي الأخضر والقهوة بدون سكر والنعناع.





إبطاء الشيخوخة المساعدة في الوقاية من مرض السكري خسارة الوزن الزائد تبين أن الصيام المتقطع، خاصة من نوع 16:8 يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، وهذه أهمها:

مخاطر الصيام المتقطع

مع أن فوائد الصيام المتقطع عديدة وكثيرة إلا أنها تأتي مع عدة مخاطر محتملة وأهمها الآتي:



مشكلات واضطرابات هضمية متنوعة.



زيادة الوزن الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام خارج ساعات الصيام.





وبحسب موقع "Webteb"، نرصد في السطور التالية ماهو نظام الصيام وماهو فوائد.