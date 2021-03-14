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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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3 أفكار لهدايا حفلات الزفاف

الأحد 14/مارس/2021 - 09:31 م
حفلات الزفاف
حفلات الزفاف
غادة موسى
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في هذه الأيام، أصبح التفكير في حضور حفل زفاف أمر كبير للغاية، لأن المسئولية الكبيرة ستقع عليك في حماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا، لذلك قد يقرر الأغلبية عدم الذهاب إلى الحفلات التي تقام في تلك الفترة، لكن يمكن أن تفكر في إرسال هدية للعروس والعريس.

إذا كنت تبحث عن أفكار مخصصة لهدايا الزفاف، يشعر فيها الزوجان بأنهما صممت من أجلهما:

صندوق خشبي مخصص
صندوق خشبي بصورة للزوجين من الخارج، وسيكون مفيدًا لتخزين المجوهرات أو المطبوعات أو دفاتر الصور، لكن يجب أن تتأكد من أن الصندوق كبير بما يكفي لتخزين الأساسيات، سيصبح الصندوق جزءًا لا يتجزأ من غرفة نوم الزوجين ولن يكلف الكثير.

بورتريه
سلط الضوء على اللحظة التي التقى فيها الزوجان لأول مرة برسمة فنية صنعت لهما، يمكنك الحصول على أسمائهم والسنة أو التاريخ في المنتصف، ضع إطارًا جميلًا للزوجين وسيصبح بالتأكيد جزءًا من جدار الصور الخاص بهم.

ألبوم صور
إذا فاتك تقديم هدية للزوجين في يوم الزفاف، فلا يزال لديك عام كامل للقيام بذلك، فإذا كنت تستمتع بالتقاط صور أو كنت قريبًا جدًا من الزوجين، ولديك إمكانية الوصول إلى صورهما يمكنك إنشاء ألبوم صور.

دائمًا ما تكون اللقطات التي يتم التقاطها كصور سيلفي أو بواسطة الأصدقاء والعائلة أفضل من صور الزفاف الاحترافية، يمكنك إنشاء ألبوم مع صورهم وإهدائها في الذكرى السنوية الأولى للزواج.

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