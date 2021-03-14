رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل أصابع الدجاج مع صوص المستردة والعسل

الأحد 14/مارس/2021 - 10:08 م
أصابع الدجاج
أصابع الدجاج
غادة موسى
طباعة
يمكنك صنع الدجاج بطريقة جديدة سوف تعجب أسرتك وأطفالك بإضافة المستردة والعسل والفيجيتار، في خطوات بسيطة.

المكونات
½ صدور دجاج فيليه أصابع
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب دقيق2 بيضة
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ كوب لبن 2 باكو فجيتار
¾ لتر زيت للقلى
صوص المستردة والعسل
½ كوب مستردة
½ كوب عسل نحل
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة
تتبل أصابع الدجاج الفيليه بالملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط الدقيق
يخلط البيض مع القليل من اللبن والملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط اللبن والبيض
تقلب أصابع الدجاج في الفجيتار
تقلى في الزيت
تقدم مع صوص المستردة والعسل


الصوص
يخلط العسل والمستردة والمايونيز
يضاف عصير الليمون والملح والفلفل الأسود
يقلب الخليط جيدًا ويقدم مع أصابع الدجاج

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز: جريمة سيدة السلام فردية.. ولا يجب إدانة المجتمع وجلده

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا

«أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع».. 4 نظريات نقدية في كتاب