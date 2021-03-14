طريقة عمل أصابع الدجاج مع صوص المستردة والعسل
الأحد 14/مارس/2021 - 10:08 م
غادة موسىطباعة
يمكنك صنع الدجاج بطريقة جديدة سوف تعجب أسرتك وأطفالك بإضافة المستردة والعسل والفيجيتار، في خطوات بسيطة.
المكونات
½ صدور دجاج فيليه أصابع
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب دقيق2 بيضة
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ كوب لبن 2 باكو فجيتار
¾ لتر زيت للقلى
صوص المستردة والعسل
½ كوب مستردة
½ كوب عسل نحل
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
الطريقة
تتبل أصابع الدجاج الفيليه بالملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط الدقيق
يخلط البيض مع القليل من اللبن والملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط اللبن والبيض
تقلب أصابع الدجاج في الفجيتار
تقلى في الزيت
تقدم مع صوص المستردة والعسل
الصوص
يخلط العسل والمستردة والمايونيز
يضاف عصير الليمون والملح والفلفل الأسود
يقلب الخليط جيدًا ويقدم مع أصابع الدجاج
المكونات
½ صدور دجاج فيليه أصابع
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب دقيق2 بيضة
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ كوب لبن 2 باكو فجيتار
¾ لتر زيت للقلى
صوص المستردة والعسل
½ كوب مستردة
½ كوب عسل نحل
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
الطريقة
تتبل أصابع الدجاج الفيليه بالملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط الدقيق
يخلط البيض مع القليل من اللبن والملح والفلفل الأسود
تقلب أصابع الدجاج في خليط اللبن والبيض
تقلب أصابع الدجاج في الفجيتار
تقلى في الزيت
تقدم مع صوص المستردة والعسل
الصوص
يخلط العسل والمستردة والمايونيز
يضاف عصير الليمون والملح والفلفل الأسود
يقلب الخليط جيدًا ويقدم مع أصابع الدجاج