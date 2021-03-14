طريقة عمل أصابع الدجاج مع صوص المستردة والعسل

يمكنك صنع الدجاج بطريقة جديدة سوف تعجب أسرتك وأطفالك بإضافة المستردة والعسل والفيجيتار، في خطوات بسيطة.المكونات½ صدور دجاج فيليه أصابعملعقة صغيرة ملح½ ملعقة صغيرة فلفل أسودكوب دقيق2 بيضة½ ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود¼ كوب لبن 2 باكو فجيتار¾ لتر زيت للقلىصوص المستردة والعسل½ كوب مستردة½ كوب عسل نحل2 ملعقة كبيرة مايونيزملعقة كبيرة عصير ليمون¼ ملعقة صغيرة فلفل أسودالطريقةتتبل أصابع الدجاج الفيليه بالملح والفلفل الأسودتقلب أصابع الدجاج في خليط الدقيقيخلط البيض مع القليل من اللبن والملح والفلفل الأسودتقلب أصابع الدجاج في خليط اللبن والبيضتقلب أصابع الدجاج في الفجيتارتقلى في الزيتتقدم مع صوص المستردة والعسلالصوصيخلط العسل والمستردة والمايونيزيضاف عصير الليمون والملح والفلفل الأسوديقلب الخليط جيدًا ويقدم مع أصابع الدجاج