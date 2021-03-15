6 مشروبات صحية تقوى مناعتك أمام «كورونا»

الليمون الدافئ



الزنجبيل



الشاى الأخضر



عصير التفاح والجزر والبرتقال



البرتقال



مشروب الكيوي والفراولة والنعناع



مع استمرار انتشار فيروس كورونا بين الناس فى عدد كبير من بلدان العالم، نجد أن الوسيلة الهامة لحماية صحتك هى تقوية مناعتك ضد أى فيروسات، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أفضل 6 مشروبات لحمايتك من كورونا ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، بحسب خبراء التغذية العلاجية.يحتوى مشروب الليمون الدافئ على العديد من الفوائد الصحية، فهو مهدئ طبيعي للجسم، خاصة فى الأجواء الباردة، كما أنه يحتوي على فيتامين سي لتقوية المناعة ضد الفيروسات.من أفضل المشروبات التى تحتوى على فوائد عديدة لتقوية مناعتك، يتميز الزنجبيل بالمذاق اللاذع وله الكثير من الفوائد الهامة، فهو يعمل على تنقية الجسم من السموم وعلاج الصداع وإزالة التوتر.يرفع الشاي الأخضر من درجة حرارة الجسم، ما تجعل الجسم فى حالة من الشعور بالدفء، كما يعمل الشاى الأخضر على تقليل الكوليسترول فى الجسم، فهو الخيار الأول لمن يريد إنقاص وزنه بسهولة.يعتبر هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى، وحمايتك من "كورونا".ينصح به لتقوية جهازك المناعي، فهو يحتوى على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.يمكنك تحضير هذا المشروب الصحي والمفيد للجسم، من خلال مزج فاكهة الكيوي والفراولة والنعناع،ويحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها الماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك والفيتامينات.