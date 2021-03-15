6 مشروبات صحية تقوى مناعتك أمام «كورونا»
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:22 ص
سارة ساويرسطباعة
مع استمرار انتشار فيروس كورونا بين الناس فى عدد كبير من بلدان العالم، نجد أن الوسيلة الهامة لحماية صحتك هى تقوية مناعتك ضد أى فيروسات، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أفضل 6 مشروبات لحمايتك من كورونا ومحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، بحسب خبراء التغذية العلاجية.
الليمون الدافئ
يحتوى مشروب الليمون الدافئ على العديد من الفوائد الصحية، فهو مهدئ طبيعي للجسم، خاصة فى الأجواء الباردة، كما أنه يحتوي على فيتامين سي لتقوية المناعة ضد الفيروسات.
الزنجبيل
من أفضل المشروبات التى تحتوى على فوائد عديدة لتقوية مناعتك، يتميز الزنجبيل بالمذاق اللاذع وله الكثير من الفوائد الهامة، فهو يعمل على تنقية الجسم من السموم وعلاج الصداع وإزالة التوتر.
الشاى الأخضر
يرفع الشاي الأخضر من درجة حرارة الجسم، ما تجعل الجسم فى حالة من الشعور بالدفء، كما يعمل الشاى الأخضر على تقليل الكوليسترول فى الجسم، فهو الخيار الأول لمن يريد إنقاص وزنه بسهولة.
عصير التفاح والجزر والبرتقال
يعتبر هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى، وحمايتك من "كورونا".
البرتقال
ينصح به لتقوية جهازك المناعي، فهو يحتوى على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.
مشروب الكيوي والفراولة والنعناع
يمكنك تحضير هذا المشروب الصحي والمفيد للجسم، من خلال مزج فاكهة الكيوي والفراولة والنعناع،
ويحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها الماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك والفيتامينات.
الليمون الدافئ
يحتوى مشروب الليمون الدافئ على العديد من الفوائد الصحية، فهو مهدئ طبيعي للجسم، خاصة فى الأجواء الباردة، كما أنه يحتوي على فيتامين سي لتقوية المناعة ضد الفيروسات.
الزنجبيل
من أفضل المشروبات التى تحتوى على فوائد عديدة لتقوية مناعتك، يتميز الزنجبيل بالمذاق اللاذع وله الكثير من الفوائد الهامة، فهو يعمل على تنقية الجسم من السموم وعلاج الصداع وإزالة التوتر.
الشاى الأخضر
يرفع الشاي الأخضر من درجة حرارة الجسم، ما تجعل الجسم فى حالة من الشعور بالدفء، كما يعمل الشاى الأخضر على تقليل الكوليسترول فى الجسم، فهو الخيار الأول لمن يريد إنقاص وزنه بسهولة.
عصير التفاح والجزر والبرتقال
يعتبر هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى، وحمايتك من "كورونا".
البرتقال
ينصح به لتقوية جهازك المناعي، فهو يحتوى على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.
مشروب الكيوي والفراولة والنعناع
يمكنك تحضير هذا المشروب الصحي والمفيد للجسم، من خلال مزج فاكهة الكيوي والفراولة والنعناع،
ويحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها الماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك والفيتامينات.