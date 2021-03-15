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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:53 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين عند نفس مستوياتها أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 763 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 872 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 763 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات الآن وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6104 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27001 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 872 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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