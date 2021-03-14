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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يزيد ارتفاع سد الروصيرص بسبب النهضة الإثيوبي

الأحد 14/مارس/2021 - 11:50 م
سد الروصيرص
سد الروصيرص
محمد عمر
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أكدت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، تأمين حقوق المتأثرين بتعلية سد الروصيرص ضمن الإجراءات التي تتخذها الخرطوم لمجابهة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على السودان.

وأكد جمال عبدالهادي محمد أحمد والي ولاية النيل الأزرق المكلف رئيس لجنة الأمن الأمين العام لحكومة الولاية، التزامهم بتأمين جميع الحقوق والمكتسبات لمواطني المناطق المتأثرة بتعلية سد الروصيرص، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لمحلية قيسان بالولاية ضرورة التنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ووحدة تنفيذ السدود لإيجاد المعالجات الجذرية لمشاكل الأراضي الزراعية الخاصة بمواطني مناطق الرقيبة.

وأشاد المسئول ذاته بالمشاركين في وقفة احتجاجية من قبل سكان المنطقة وصادق التزامهم بمبادئ السلمية تحقيقًا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وكان السودان حذَّر إثيوبيا من بدء الملء الثاني لسد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم من لا يؤثر السد الإثيوبي على نصف سكان السودان، وكذلك تضرر سد الروصيرص الذي قد يتعرض للانهيار.

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