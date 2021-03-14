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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إير آسيان تايمز»: تركيا تريد مقاتلات روسية بعد عزل أمريكا وأوروبا لها

الأحد 14/مارس/2021 - 08:56 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
محمد عمر
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أكدت صحيفة "إير آسيان تايمز"، أن تركيا تسعى للحصول على مقاتلات حربية روسية متقدمة بعد طرد الولايات المتحدة لها من برنامج طائرة "إف 35"؛ بسبب أنشطتها المزعزعة لاستقرار حلف الناتو وحلفائه بجانب أنشطتها في منطقة شرق المتوسط.

وأوضحت "إير آسيان تايمز" في تقريرها اليوم (eur asian times) أن روسيا حريصة على مناقشة إمكانية إمداد تركيا بطائرات مقاتلة Su-35 وSu-57، كما تحرص روسيا على تقديم نفس الطائرات للقوات الجوية الهندية، حيث عرضت تقنيتها العسكرية خلال معرض "Aero India".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تستكشف مقاتلات Su-35 من الجيل الرابع ومقاتلات الشبح من الجيل الخامس Su-57 بعد طرد أنقرة من مشروع طائرة F-35 بالولايات المتحدة بعد أن وقعت أنقرة صفقة صواريخ S-400 مع روسيا.

وبحسب فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني أوضحت أن خطط أنقرة المحتملة تهدف لشراء مقاتلات روسية من طراز Su-35 وSu-57، مشيرة إلى موسكو متسعدة للدخول في مفاوضات مع أنقرة في هذا الشأن إن طلبت هذه المقاتلات.

وكشفت الصحيفة عن أن القوات الجوية التركية تريد بشدة الحصول على طائرات مقاتلة متقدمة، سواء كانت من الجيل الخامس أو الجيل الرابع، لتحل محل أسطولها المتقادم من طائرات F-16 وF-4 المقاتلة، وسبق أن قيّمت أنقرة خياراتها لشراء طائرات داسو رافال من فرنسا بالإضافة إلى يوروفايتر تايفون من المملكة المتحدة.

ونظرًا للتنافس التركي مع فرنسا من غير المرجح أن يوافق الرئيس إيمانويل ماكرون على صفقة لبيع طائرات رافال إلى أنقرة، أما فيما يخص مقاتلات تايفون جعلت العقوبات الأمريكية من المستحيل تقريبًا تنفيذ صفقة بين بريطانيا والمملكة المتحدة فسبق أن وقعت أنقرة صفقة بقيمة 130 مليون دولار في عام 2017 مع المملكة المتحدة لتطوير طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس TF-X، لكن يبدو أن المشروع في طي النسيان.

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