شهادات رسمية.. كل ما نعرفه عن جريمة «سيدة السلام»

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر مقتل سيدة في حي السلام بالقاهرة. وعثرت أجهزة الأمن على جثة سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بالقرب من إحدى العمارات السكنية.





وأمرت النيابة العامة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باقتحام شقة بأحد العقارات بمنطقة السلام، وضرب ساكنة الشقة، وشخص آخر برفقتها، ما تسبب في سقوط السيدة من الطابق السادس ووفاتها في الحال.





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