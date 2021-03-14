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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل جديدة.. المتهمون عبثوا بمسرح جريمة «سيدة السلام» وحركوا الجثة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:37 م
جريمة سيدة السلام
جريمة سيدة السلام
اسلام قورة
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حصلت "الدستور" على تفاصيل جديدة فى الواقعة المشهورة إعلاميا بـ"سيدة السلام"، التي توفيت نتيجة سقوطها من الدور السادس بعد مهاجمة الجيران لشقتها.

قال أحد شهود العيان من جيران المجني عليها في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه شاهد المجنى تسقط من الطابق السادس على كوم "رمل" كان موجودا أسفل البلكونة محل الواقعة مباشرة، وعندما وقع الحادث قام المتهمون بالعبث بمسرح الجريمة واستعان أحد المتهمين بـ"لودر" لتجريف الرمل ونقله من أسفل العقار إلى مكان آخر، بهدف تضليل رجال الأمن وإخفاء الأدلة وآثار دماء المجني عليها.

كما أضاف الشاهد أيضا أن المتهمين قاموا بنقل جثة المجني عليها من المكان الذى سقطت فيه إلى داخل أحد المحلات ملك صاحب العقار "أحد المتهمين" الموجودة فى العقار لحين وصول النيابة للتحقيق في الواقعة، وأكدت مصادر أن العبث في الأدلة هدفه المراوغة في ثبوت قيام المتهمين بدفعها من بلكونة منزلها في الدور السادس أم أنها قامت بإلقاء نفسها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي من هذا الأسبوع، ربة منزل تدعى "داليا" ٣٦ سنة منفصلة عن زوجها بسبب مشاكل أسرية ولديها طفلان فقررت استئجار شقة فى منطقة السلام لتهدئة أعصابها لحين حل الخلاف الأسرى الذى بينها وبين زوجها، لكنها تفاجأت في ذلك اليوم بأحد يطرق على الباب، فتحت الباب وشاهدت ٤ متهمين منهم حارس العقار المقيمة به.

كما تواصل "الدستور" مع شقيق المجنى عليها ويدعى "يوسف" اليوم الأحد، وقال إن شقيقته كانت على خلاف بسيط مع زوجها بسبب أمور خلافات عائلية وأن قبل الحادث بيوم جرى الصلح بين شقيقته وزوجها ووعدها بالقدوم لمنزلها ومعه أبنائها وكانت تستعد للزيارة وقامت بشراء طعام وطلبت من عامل أنابيب تغيير أنبوبة حتى تستطيع إعداد الطعام لزوجها وأبنائها.

واستكمل شقيق المجني عليها: " أنه فوجئ برقم هاتف يتصل عليه يخبره بأن اخته سقطت من الطابق السادس، فى مدينة السلام وعندما ذهب إلى قسم الشرطة علم بأن المتهمين اقتحموا شقتها بحجة وجود شخص غريب معها".

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