صرف الشخص المعتدى عليه فى واقعة سيدة السلام من النيابة

كشفت مصادر قضائية إن النيابة العامة قررت صرف الشخص المعتدى عليه في واقعة سيدة السلام عقب عرضه على الطب الشرعي وإثبات مابه من إصابات، كما اتهم العامل المجني عليه ثلاثة متهمين بالاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بالقوة دون وجه حق.كان جيران سيدة تقيم في دائرة شرطة السلام فوجئت بجيرانها يقتحمون شقتها بحجة أن معها شخص غريب مما أدى لسقوطها من الدور السادس للهروب من تعديهم عليها بالضرب.وقال يوسف شقيق المجني عليها "داليا. ص" التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس عقب مهاجمه 5 أشخاص لها في مسكنها بمنطقة النزهة 2 دائرة قسم شرطة مدينة السلام، إن شقيقته متزوجة ولديها ثلاثة أبناء ولد في الصف الأول الثانوي وآخر في السادس الابتدائي والصغيرة في الصف الرابع الابتدائي ومتزوجة وحاصلة على دبلوم وتعمل إدارية في عيادة طبية.وقال عادل ابن خالتها في تصريحات لـ"الدستور"، إن المجني عليها استعانت بأحد الأشخاص لتغير أسطوانة البوتجاز الخاص بمسكنها لتتمكن من إعداد الطعام لزوجها ونجليها وتركت باب الشقة مفتوح نظرًا لوجودها بمفردها مع شخص غريب.واستطرد: "فوجئت المجني عليها باقتحام 5 أشخاص للشقة واعتدوا عليها بالضرب هي والعامل وطلبوا منها خلع ملابسها لتصويرها عارية لكنها رفضت وهددتهم أنها ستقوم بإلقاء نفسها فقام المتهمين بالاستمرار في الاقتراب منها حتى قام أحدهم بدفعها من البلكونة مما أدى لسقوطها وفاتها".وأكد اقارب المجني عليها أن زوج المتوفاة مصاب بصدمة عصبية وأن الأسرة أخبرت الأبناء أن والدتهم توفيت نتيجة الإصابة بكورونا لتخفيف الصدمة على الأطفال.وقال أقارب المجني عليها إن النيابة أمرت بحبس 3 متهمين وعرض العامل المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مابه من إصابات كما صرحت بدفن جثة المجني عليها.