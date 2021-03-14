القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

تستكمل نيابة السلام الجزئية، التحقيقات في حادث مصرع سيدة السلام عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس.وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليها كانت ترتدي ملابسها كاملة، وقال شهود العيان إنهم سمعوا أصوات استغاثة وصراخ شديد، وبتوجههم إلى المكان سمعوا صوت ارتطام شيء بالأرض، ليفاجئوا بأنها جثة سيدة تقطن بالطابق السادس.وتبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة تبلغ من العمر ٣٤ سنة، ممتلئة وجسمها بالكدمات والسحجات، فضلا عن إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ.وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة بالطابق السادس في أحد العقارات السكنية، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.