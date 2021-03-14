إحالة حنين حسام للمحاكمة الجنائية العاجلة

قررت نيابة شمال القاهرة إحالة كل من: حنين حسام، وأحمد صلاح، ومحمد علاء، إلى محكمة الجنايات فى القضية 4917 لسنة 2020، المعروفة إعلاميا بـ"قضية فتيات التيك توك".ووجهت النيابة لهم تهم الاتجار بالبشر باستغلال للفتيات وتسهيل دخولهن إحدى التطبيقات لإقامة علاقات مع الشباب.وتبين من التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة مع جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك، و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.ووجّه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال، والوعد بإعطائهنّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنظمة لأغراض الاتجار بالبشر.