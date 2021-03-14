تفاصيل شهادة جارة «سيدة السلام»: ألقت نفسها من الشرفة

استمعت النيابة العامة لأقوال جارة سيدة السلام التي لقيت مصرعها على يد 3 متهمين في منطقة دار السلام، وأمرت بحبسهم متهمين احتياطيًّا لمدة 4 أيام.

وقالت النيابة في بيان إنها سألت جارة للمجني عليها فشهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة، وشهد الذي قيده المتهمون بالوثاق -في التحقيقات- باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها.