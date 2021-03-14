هبة مبروك تنضم لفيلم «العلمين» مع ريم البارودي وخالد سليم

انضمت الممثلة الشابة هبة مبروك، إلى أحداث فيلم «العلمين»، والمنتظر طرحه خلال الفترة القبلة.وأعربت هبه في بيان صحفي عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من المع وكبار الفنانين.وأشارت هبة، أنها تنتظر بشكل كبير رؤية الجمهور لها من خلال العمل، خاصة وأنها ستكتسب الكثير من القدرات التمثيلية، لافتا أن العمل سيتناول قصة اجتماعية مؤثرة وجديدة على مستوى الشكل الدرامي.فيلم "العلمين" من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، وتعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.