«عربية النواب» تؤيد إعفاء الليبيين من رسوم دخول مصر

أيد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مطلب السفارة الليبية بمصر بإعفاء المواطنين الليبيين من دفع رسوم دخول مصرالمقدرة ب 25 دولار، مشيرًا إلى أهمية رفع العبء عن كاهل الليبيين حيث يوجد بين الشعبين روابط قوية ومتجذرة.وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، في تصريحات لـ"الدستور" إلى وجود اتفاقية عام 1992 والتي تنظم حقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك بين شعبي البلدين.وكانت وزارة الداخلية بمصر حددت رسوم دخول على كل القادمين إلى مصر من جميع الدول العربية باستثناء الدول التي تربطها بها اتفاقات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.وكانت السفارة الليبية بمصر قد تقدمت بطلب لوزارة الخارجية المصرية بإعفاء الليبيين من رسم دخولهم لمصر، حيث قرر الحكومة المصرية أخيرًا فرص رسم دخول مصر على كل المواطنين العرب.