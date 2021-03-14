محمد محسن يحتفل بالمليون الأول لأغنية «النسيان»

أعرب المطرب محمد محسن عن سعادته الشديدة بنجاح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "النسيان" والتي حصدت مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها على يوتيوب.واحتفل محمد محسن بالمليون الأول للأغنية عن طريق نشر صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق قائلًا: "الحمد لله أول مليون مشاهدة لفيديو كليب "النسيان" على يوتيوب شكرًا لكل جمهوري الحبيب فرحان جدًا بتفاعلكم مع الأغنية، ومتابع دايمًا كل آراءكم وتعليقاتكم في كل مكان".الأغنية من ألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز، وهى من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ويعد التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "حبايب زمان"، وهى من إخرج حسام حامد.العمل يشهد تعاون للمرة الثانية مع محمد محسن بعد كليب "اسلمي يا مصر"، بمشاركة مدير التصوير عمر صلاح والمنتجين المنفذين بلال الطراوي وهيثم أبوعقرب.