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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حوادث التحرش.. فتاة المعادي وحادث سيدة السلام للتحرش بمترو الأنفاق

الأحد 14/مارس/2021 - 07:35 م
حادث سيدة السلام
حادث سيدة السلام للتحرش بمترو الأنفاق
حسام محفوظ
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خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت جرائم تحرش كثيرة كان لها صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت جهات التحقيق فيها تحقيقات موسعة فيها، وجاءت من بين تلك القضايا« التحرش بطفلة المعادي وحادث مصرع سيدة من الطابق السادس بمنطقة السلام وأخيرًا التحرش بفتاة في مترو الأنفاق».

- التحرش بطفلة المعادي ٢٠٢١

عقب انتشار فيديو لشخص في متصف الثلاثينات من عمره يستدرج طفلة تعمل بائعة مناديل بمدخل أحد العمارات ومحاولة التحرش بها جسديا، قبل أن تتدخل سيدة تعمل بعيادة تحليل لوقف تلك الجريمة عقب مشاهدتها لها بكاميرات المراقبة، وعنفت الجاني قبل أن يترك المكان ويفر هاربًا.
وبعد انتشار الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأجهزة المعنية التحقيق فيها، ورصد وحدة الرصد بمكتب النائب العام لتلك الواقعة وتكليف الأجهزة الأمنية القبض علي الجاني، حتى القبض عليه الثلاثاء الماضي والتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الخطف ومحاولة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7سنوات.
 

- سيدة بالسلام تلقي نفسها من الطابق السادس

الواقعة الثانية هي مصرع سيدة بمنطقة السلام بعد وقوعها من الطابق السادس عقب كسر الباب عليها من قبل البواب وزوجته وصاحب العمارة، لشكهم في سلوكها أثناء وجود شخص معها داخل الشقة، وكشف شقيقها أنه عامل يقوم بتغيير الأنابيب.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة النزهة بالسلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور للتحقيق في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة، أن المتهمين بالواقعة شكوا في السيدة بعد دخول أحد الأشخاص لشقتها، وشكوا في سلوكها نظرًا لأنها تعيش بمفردها.
وأمرت النيابة بتشريح جثتها فتاة وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

الواقعة الأخيرة قيام شاب داخل أحد عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش، مما أثار فزعها، للتواصل فورًا مع خطيبها الذي نصحها بتوثيق الواقعة وتصوير المتهم.

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